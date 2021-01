Mercato - PSG : Mauricio Pochettino et le dossier Moise Kean

Prêté sans option d'achat par Everton, Moise Kean (20 ans, 13 matches joués en Ligue 1 cette saison, 9 buts) s'éclate sous ses nouvelles couleurs du Paris Saint-Germain, qui pourrait être tenté de le conserver sur du plus long terme. En conférence de presse ce mardi après-midi, Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a brièvement évoqué la situation de l'international italien (8 sélections, 2 buts).

"Concernant Kean, ce sont des discussions privées, entre nous. On est encore dans le domaine de la rumeur. Là aussi, quand quelque chose sera décidé, quand le club voudra négocier ou non, trancher ou non, il y aura une communication. Mais ce sont des choses privées, nous les gardons secrètes", a expliqué le technicien argentin. Pour rappel, les Toffees d'Everton ne s'opposeront pas à un transfert définitif du Transalpin.