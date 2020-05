Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle dans le dossier Kalidou Koulibaly !

Alors que l'avenir de Thiago Silva (35 ans) reste des plus incertain, lui qui arrive en fin de contrat au mois de juin, le Paris Saint-Germain ne recrutera pas Kalidou Koulibaly pour le remplacer. En effet, selon les informations du Parisien, le prix demandé par le Napoli est beaucoup trop élevé pour les Parisiens. Nos confrères estiment que le club italien réclame un montant entre 50 et 70 millions et le PSG aurait ainsi renoncé à l'idée de faire venir le Sénégalais de 28 ans dans la capitale.

Alors que la crise économique actuelle handicape de nombreux clubs, Koulibaly devrait avoir quelques courtisans cet été et l'option Manchester United reste possible. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Napolitains, le défenseur a participé à 15 matchs de Serie A depuis le début de l'année.