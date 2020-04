Mercato - PSG : Mbappé en une de Marca

"Fini les transferts à 100 millions", c'est ce qu'annonce Marca dans sa une du jour. Du moins, pour cette année si particulière... La crise sanitaire a eu des conséquences gravissimes sur l'ensemble des clubs de football et n'a pas épargné les plus grands, loin de là. Nos confrères espagnols nous préviennent, le mercato s'annonce très calme côté espagnol, et aura pour principal objectif de limiter au maximum le déficit.

Toute l'Europe a les yeux rivés sur la situation de Kylian Mbappé, dont le visage figure sur la une du journal. Le joueur du PSG (21ans), dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs années, devra peut-être patienter avant de porter le maillot de la Maison Blanche, si l'on se fie aux propos de nos confrères espagnols. La situation financière des clubs espagnols aura des conséquences inédites sur le prochain mercato. Les cadors de la Liga habitués à investir des sommes colossales sur le marché des transferts (à l’image du Barça qui a déboursé 120 M€ sur Griezmann l’été dernier) vont devoir trouver d'autres solutions moins coûteuses pour recruter. De son côté, Zinedine Zidane devra probablement patienter avant d’enrôler le jeune prodige français (23 buts cette saison) qui est d'ailleurs considéré comme le joueur le plus cher de la planète football (plus de 250 M€ selon le CIES).