Mercato - PSG : Mbappé refuserait de prolonger l'aventure !

Ce matin, le Times a lâché une nouvelle qui risque de faire couler beaucoup d'encre au cours des prochaines heures. D'après le média britannique, Kylian Mbappé ne souhaiterait pas prolonger le contrat qui le lie avec le PSG jusqu'en 2022. Il l'aurait annoncé lui-même au directeur sportif parisien Leonardo. Une nouvelle inattendue puisque le jeune attaquant avait clairement affiché sa motivation à l'idée de continuer dans le club de la Capitale pour y gagner de nouveaux titres. Etonnant donc que cette information, si sa véracité se confirme, surgisse si tôt dans la saison, alors même que le Français n'a disputé aucun match de L1 avec les franciliens, toujours écarté du groupe pour cause de Covid-19.

L'idée du natif de Bondy serait de quitter Paris au terme de cette saison 2020-2021, et sans surprise c'est une flopée de prétendants qui tenteront d'attirer l'ex-monégasque dans leurs filets. En tête on retrouve évidemment le Real Madrid, la Casa Blanca de Florentino Perez qui fait les yeux doux à Mbappé depuis son explosion à Monaco et qui pourrait, contrairement à cette année et ce mercato particulier, avoir les moyens de l'accueillir dans un an. Le Times toujours indique également que le Barça aimerait aussi tenter sa chance, avant d'ajouter que Liverpool pourrait de son côté avoir des arguments, Mbappé qui d'après le média anglais serait séduit par le jeu pratiqué par la formation de Jürgen Klopp.