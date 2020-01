Mercato - PSG : Paredes et Cavani sur le départ ? La réponse claire de Tuchel

À la veille de défier la formation de Linas-Montlhéry (Régional 1), à l'occasion des 32èmes de finale de la Coupe de France, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a répondu aux questions de la presse. Le technicien allemand a notamment été interrogé sur les dossiers chauds du mercato parisien, qui concernent Leandro Paredes (25 ans) et Edinson Cavani (32 ans), notamment. Respectivement convoités par la Juventus Turin et l'Atlético Madrid, le milieu de terrain et l'avant-centre devraient rester chez les Rouge-et-Bleu cet hiver.

C'est, en tout cas, le souhait affiché par l'ancien tacticien du Borussia Dortmund : "Paredes a beaucoup joué pendant la dernière phase. Il a montré qu'il pouvait être capable d'être un joueur clé pour nous. Il est capable d'avoir beaucoup d'influence dans notre jeu. Pour Edi, c'était dur, je l'ai dit beaucoup de fois, c'était dur d'être blessé plusieurs fois. Il a perdu le rythme et les autres ont été bons. Mais il est là, dans un bon état d'esprit. On a besoin des deux, j’ai confiance en eux. Je pense qu’ils seront avec nous jusqu’à la fin de la saison", a confié Thomas Tuchel devant les journalistes.