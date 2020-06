Mercato - PSG, Porto, Atlético : les chaises musicales des latéraux gauches

Layvin Kurzawa aura une grande décision à prendre cet été concernant le choix de son futur club. Et s'il venait à choisir l'Atlético, son transfert provoquerait deux autres mouvements, dont celui d'Alex Telles.

Annoncé comme cible prioritaire depuis un bon mois maintenant, Alex Telles est bien parti pour rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. En effet, le latéral brésilien, qui devrait être transféré pour une somme comprise entre 20 et 25 millions d'euros, est en fin de contrat dans un an à Porto et une prolongation ne semble pas à l'ordre du jour.

D'ailleurs, le club portugais a déjà une idée pour le remplacer. D'après Mundo Deportivo, les Dragões seraient sur le point de s'offrir Caio Henrique, qui appartient à l'Atlético mais qui a évolué à Gremio en prêt cette saison. Un transfert qui obligera donc les Madrilènes à trouver une doublure à Renan Lodi... Et c'est à ce moment précis que le PSG, Porto et l'Atlético entrent dans une boucle.

Pour le PSG, Alex Telles représente le remplaçant parfait à Layvin Kurzawa, en fin de contrat au 30 juin. Le Français est très courtisé sur le marché estival, d'autant plus qu'il représente un renfort à coût réduit. Après Arsenal ou l'Atlético Madrid, Chelsea s'est récemment positionné sur le joueur. Les Blues veulent poursuivre leur recrutement ambitieux après avoir signé Hakim Ziyech et trouvé un accord avec Timo Werner. Mais l'Atlético espère et compte bien recruter l'ancien monégasque ! En cette période de crise, les Madrilènes verraient d'un bon oeil le recrutement d'un joueur libre, tout en enregistrant une rentrée d'argent avec Caio. Layvin Kurzawa pourrait ainsi être la clé d'une grande et vaste opération incluant trois clubs !