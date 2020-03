Mercato - PSG : Rothen confirme pour Meunier à Dortmund

En fin de contrat au 30 juin prochain, Thomas Meunier (28 ans) devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le défenseur latéral droit belge serait en partance pour le Borussia Dortmund. Selon Jérôme Rothen, la signature de l'international du plat pays (40 sélections, 7 buts) chez les Marsupiaux serait même d'ores et déjà actée. "Ce n'est pas quasi, mais il a signé à Dortmund. Moi, je te donne l'information aussi par certitude, mais je n'irai pas plus loin, car cela ne va pas aller dans le sens de Meunier", a indiqué le consultant de RMC et ancien joueur des Rouge-et-Bleu. Réponse dans les prochaines semaines.