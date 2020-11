Mercato - PSG : Thiago Motta se pose en candidat pour succéder à Tuchel

Libre de tout contrat depuis son départ du Genoa en décembre dernier, Thiago Motta se verrait bien prendre la succession de Thomas Tuchel au PSG.

Cité parmi les prétendants les plus sérieux pour prendre la succession de Thomas Tuchel sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, Thiago Motta (38 ans) ne serait clairement pas contre un retour chez les Rouge-et-Bleu. C'est, en tout cas, ce que l'ancien milieu de terrain du club (2012-2018) et entraîneur des U19 (2018-2019) a laissé entendre chez nos confrères de RMC Sport, au cours de l'émission "Comme Jamais" diffusée ce lundi soir.

"Entraîner le PSG ? Je n'ai pas bien compris la question ! (rires)", a-t-il d'abord lâché, faisant mine de ne pas comprendre la question, avant d'ajouter : "C'est très flatteur et positif qu'on parle de moi. C'est de la fierté et je me sens heureux. Quand t'as la reconnaissance des supporters dans un club où j'ai passé la majorité de ma carrière, ça me fait très plaisir. J'espère peut-être un jour redonner la confiance qu'ils m'ont donnée".

Un staff prêt à le suivre et des idées

L'ancien international italien (30 sélections, 1 but) a d'ailleurs déjà quelques idées concernant la tactique qu'il mettrait en place au PSG. "J’aime bien le football offensif, bien sûr. Mais pour produire un football offensif, il faut être dynamique, bien occuper les espaces, attaquer. Et il faut prendre des risques. Si tu veux mettre en place un football offensif, il y a des risques à prendre", a expliqué l'ancien entraîneur du Genoa (22 octobre 2019-28 décembre 2019).

"Pour mettre du dynamisme dans le football, il faut vite récupérer le ballon. C’est quand tu as la balle que tu peux choisir ce que tu vas faire. Mes idées sont toujours celles d’un football offensif.", a-t-il poursuivi, et de conclure : "Une équipe comme le Paris Saint-Germain, je pense que c’est compatible avec ça". Le message est passé. À voir si les dirigeants du PSG répondront à cet appel du pied.