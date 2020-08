Mercato - PSG : Thiago Silva, fin du débat

Annoncé titulaire contre l'Atalanta ce mercredi, Thiago Silva jouerait en cas d'élimination son dernier match avec le PSG. Son directeur sportif, Leonardo, l'a prévenu qu'il ne prolongera pas.

Thomas Tuchel avait maintenu une forme d'espoir sur l'avenir de Thiago Silva, fin juillet, après la campagne des matchs amicaux. "Il semble qu'il va partir. Mais dans le foot, on ne sait jamais...", avait confié l'entraîneur parisien, alors que le défenseur brésilien (35 ans) sera en fin de contrat à l'issue de la saison. "C'est super important qu'il soit là pour les finales et à Lisbonne. Et après, on va parler", avait-il poursuivi quelques heures plus tard.

Alors que le PSG entame ce mercredi le final 8 de la Champions League contre l'Atalanta, ces discussions autour de l'avenir de son capitaine ont semble-t-il déjà eu lieu. On apprend en effet dans les colonnes de L'Equipe que Leonardo a lui-même confirmé à Thiago Silva qu'il ne sera plus Parisien après la fin de cette campagne européenne, quoiqu'il se passe à Lisbonne jusqu'au 23 août, date de la finale. Un départ qui marquera la fin d'une aventure de huit ans sous le maillot rouge-et-bleu, pour 312 apparitions... pour l'instant.

Car si son avenir est désormais scellé, Silva n'en reste pas moins le pilier de la défense parisienne. Titulaire sur les deux finales de coupes nationales, contre St-Etienne (1-0 le 24 juillet) et Lyon (0-0, victoire aux t.a.b le 31 juillet), l'expérimenté défenseur auriverde sera encore aligné d'entrée contre Bergame, pour tenter de contenir Duvan Zapata et Luis Muriel. Pas toujours irréprochable dans les grands rendez-vous européens du PSG, il a l'occasion de finir en beauté son aventure parisienne.