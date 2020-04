Mercato - PSG : Thiago Silva annonce vouloir retourner à Fluminense

En fin de contrat au 30 juin, Thiago Silva (35 ans) espère toujours prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Mais plus les semaines passent, plus cette perspective semble s'éloigner. Dans le cas où les discussions ne reprendraient pas avec les dirigeants parisiens ou ne porteraient tout simplement pas leurs fruits, le défenseur central brésilien (21 matches de Ligue 1 cette saison) ferait d'un retour au pays et plus particulièrement à Fluminense, son club formateur, une priorité.

Interrogé par l'ancien international brésilien Caio Ribeiro (44 ans, 4 sélections) dans un chat vidéo organisé pour la chaîne SporTV, l'axial auriverde, actuellement confiné au Brésil en raison de l'épidémie du coronavirus, a été clair sur son envie de retrouver son ancienne formation : "Parce que dans l'un des moments les plus difficiles de ma vie (Ndlr, il avait été victime de la tuberculose lors de son passage au Spartak Moscou, en 2005), Fluminense m'a ouvert les portes. J'en suis très reconnaissant. C'est au-dessus de tout. Je ne sais pas quand mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot", a-t-il lâché.