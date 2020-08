Mercato - PSG : Thiago Silva laisse (encore) la porte ouverte à une prolongation

Dans un entretien publié ce jeudi soir sur le site officiel du PSG, et alors qu'une finale historique de la Ligue des Champions face au Bayern Munich se profile, Thiago Silva (35 ans), en fin de contrat, ne ferme encore pas la porte à une prolongation.

Ce dimanche 23 août (21 heures), à l'Estádio da Luz de Lisbonne, Thiago Silva entrera - normalement - pour la toute dernière fois sur un terrain de football avec la tunique du Paris Saint-Germain sur le dos. En effet, en fin de contrat, le défenseur central et emblématique capitaine brésilien doit quitter le club parisien après la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Une décision actée depuis plusieurs semaines maintenant.

"Si je peux continuer à jouer pour le club..."

Pour autant, l'axial auriverde semble encore avoir l'espoir de poursuivre son aventure dans la Capitale, aventure débutée en juillet 2012. "Si cette finale s'avère être mon dernier match, j'en serai content", a-t-il d'abord rappelé, en utilisant le conditionnel. La porte reste donc ouverte, de son côté en tout cas, pour une possible prolongation : "Si je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision", a-t-il ajouté.

Idéalement, le joueur auriverde souhaiterait conclure son passage sur le vieux-continent au Paris Saint-Germain. Mais à l'instant T, l'essentiel est bien évidemment ailleurs pour "O Monstro" : "Le plus important est ce que nous faisons sur le terrain. Nous sommes en train d’écrire l’histoire, et on ne veut pas s’arrêter là", a assuré celui que la presse transalpine annonce en partance pour l'Italie et la Fiorentina, qui se dit également "honoré d'avoir fait partie de cette équipe".