Mercato - PSG : Tuchel dévoile la tendance pour cet hiver

Alors qu'il devrait terminer l'année champion d'automne en Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'a pas encore creusé un fossé démesuré avec ses premiers poursuivants. Toutefois, Thomas Tuchel est satisfait par son groupe et ne s'attend pas nécessairement à des mouvements cet hiver, lors du mercato. Bien entendu, si la possibilité d'accueillir un renfort se présente, il ne s'y opposera pas.

"Demander un joueur pour Noël à mon président ? J'aimerais que ça soit si simple (rires). La première chose que je souhaite, c'est qu'on arrive ensemble avec peu de blessures car si tout le monde est là on a une équipe très forte, très serrée, un vestiaire bien ensemble. Je pense que c'est le plus important, qu'on arrive ensemble sans blessures en janvier. Ce n'est pas absolument nécessaire de faire quelque chose cet hiver. Si quelqu'un veut absolument jouer avec nous, on ne va pas dire non (sourire) mais ce n'est pas nécessaire de pousser le président ou le directeur sportif. On a un gars comme Tanguy (Kouassi) qui est très, très proche maintenant et c'est bien" a confié l'entraîneur parisien en conférence de presse.