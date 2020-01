Mercato - PSG : Tuchel évoque le dossier Kurzawa

Ces dernières heures, les médias indiquent que Layvin Kurzawa (27 ans) et Arsenal sont tombés d'accord pour un contrat de 5 ans. Le latéral gauche ne devrait rejoindre les Gunners que l'été prochain et donc aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Interrogé en conférence de presse au sujet d'un possible transfert du Français cet hiver, Thomas Tuchel s'est opposé à cette éventualité puisqu'il compte sur son joueur pour la deuxième moitié de saison.

"On a besoin de lui. Je n'ai pas parlé avec Layvin (Kurzawa). On a Juan (Bernat) et Layvin pour un poste à gauche et c'est bien. Ca doit être comma ça car Juan est blessé. Il a bien joué, il est là, il est bon à l'entraînement et c'est toujours pareil, à lui de montrer qu'il est capable. Il joue encore demain s'il reste dans une bonne santé, il a été bien à Monaco et c'est bien qu'il soit là. Il est important" a déclaré l'entraîneur parisien.