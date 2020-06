Mercato - PSG : Tuchel se prononce sur la situation de Draxler

Peu utilisé cette saison (11 matches en Ligue 1, 4 passes décisives), Julian Draxler pourrait, à un an de la fin de son contrat (30 juin 2021), être poussé vers la sortie lors du mercato estival. En conférence de presse cette après-midi, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a brièvement évoqué la situation de son compatriote milieu de terrain. S'il compte sur son numéro 23 pour la fin de l'exercice 2019-2020, le technicien allemand s'est en revanche montré beaucoup plus flou concernant la suite.

"Il est avec nous et pour l’instant moi je ne vois que les deux finales et la Ligue des Champions. Pour moi c’est un joueur très important, j’aime travailler avec lui, il est prêt, je compte sur lui dans les quatre-cinq prochaines semaines pour les finales et après pour la Ligue des Champions", a confié Thomas Tuchel lors d'une visioconférence, et de préciser pour la suite : "Après ce n’est pas mon choix, on doit parler et prendre une décision ensemble. J’aime beaucoup ce joueur, je suis très heureux qu’il soit là".