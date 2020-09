Mercato - PSG : un départ d'Idrissa Gueye n'est pas à exclure

En quête de liquidités, le Paris Saint-Germain pourrait enregistrer quelques départs lors de ce mercato estival. Si celui de Julien Draxler est pressenti voire attendu, un autre milieu de terrain pourrait profiter de cette fenêtre des transferts pour quitter les Rouge-et-Bleu. En effet, à en croire L'Equipe, Idrissa Gueye (30 ans), recruté contre 32 M€ l'an dernier à Everton et encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, pourrait être vendu si une belle offre venait à arriver sur la table des décideurs parisiens.

Le quotidien sportif dévoile deux raisons qui pourraient pousser l'ancien joueur du Lille OSC vers une sortie prématurée. La première concerne son irrégularité. Après des débuts on ne peut plus convaincants, l'international sénégalais (60 sélections, 1 but) a clairement marqué le pas au fil des semaines, se montrant même décevant lors du Final 8 de la Ligue des Champions. Autre raison évoquée par nos confrères : la place du natif de Dakar dans le vestiaire, qui ne serait pas de choix. Affaire à suivre.