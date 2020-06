Mercato - PSG : un nouveau cador de P.League se penche sur Kurzawa

En fin de contrat, Layvin Kurzawa (27 ans) quittera le Paris Saint-Germain cet été. Le défenseur latéral gauche, arrivé chez les Rouge-et-Bleu en août 2015, ne manque pas de prétendants (Arsenal, Real Madrid, FC Barcelone) pour la suite de sa carrière. Selon France Football, un nouveau cador de renom vient d'ailleurs de faire son apparition dans la course à la signature de l'international tricolore (13 sélections, 1 but) et il s'agit de Chelsea. D'après le média, le club londonien aurait déjà sondé les agents de l'ancien joueur de l'AS Monaco, séduit par la perspective d'un challenge en Premier League, pour manifester leur intérêt.