Mercato - PSG : une piste en Premier League pour Gueye

Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2019 en provenance de Everton, Idrissa Gueye (30 ans) a réalisé une première saison consistante (20 matches joués en Ligue 1, 1 but et 1 passe décisive) sous la tunique des Rouge-et-Bleu. Auteur de prestations de qualité sous la houlette de Thomas Tuchel, le milieu de terrain international sénégalais (60 sélections, 1 but) devrait donc toujours être parisien l'an prochain, sauf énorme surprise.

S'il venait toutefois à être poussé vers la sortie, l'ancien joueur de Aston Villa (2015-2016) et Everton (2016-2019), encore sous contrat aux abords du Parc des Princes jusqu'au 30 juin 2023, pourrait traverser la Manche et retrouver l'Angleterre, où il a gardé une belle cote. En effet, selon les informations du Sunday Express, Wolverhampton serait très intéressé par le profil du natif de Dakar, en cas de départ de l’international portugais, Rúben Neves.