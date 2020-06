Mercato - PSG : une piste sérieuse se dessine en Serie A pour Thiago Silva

Bientôt libre de tout contrat, Thiago Silva, le futur ex-défenseur central du Paris Saint-Germain, pourrait bien retrouver l'Italie, où la Fiorentina lui fait les yeux doux.

Il y a quelques jours, Leonardo, son compatriote, a confirmé ce qui ne faisait plus guère de doute : au terme de son contrat, Thiago Silva (35 ans) quittera le Paris Saint-Germain. Après huit années de bons et loyaux services aux abords du Parc des Princes, le joueur brésilien va donc devoir se trouver un nouveau challenge. Dans l'idéal, celui qu'on surnomme "O Monstro" (21 matches joués en Ligue 1 cette saison) souhaiterait rester en Europe lors des deux années à venir et, a priori, le principal intéressé ne devrait pas avoir trop de mal à parvenir à ses fins.

Disposant d'une belle cote en Premier League, avec Arsenal et Everton qui suivent attentivement son profil, l'Auriverde reste un joueur très apprécié en Italie, où il pourrait bien faire son retour. En effet, notre confrère journaliste Gianluca Di Marzio et Sky Italia révèlent ce jeudi soir que de sérieux contacts sont actuellement en cours entre l'international brésilien (89 sélections, 7 buts) et la Fiorentina, treizième de Serie A. Une piste, confirmée par L'Equipe, qui plairait au natif de Rio de Janeiro, prêt à étudier avec la plus grande attention l'offre et le projet soumis par la Viola.