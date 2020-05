Mercato PSG - Alex Telles se rapproche encore de Paris

Ça brûle concernant l'arrivée d'Alex Telles au Paris Saint-Germain ! Courtisé par le club français depuis plusieurs semaines, le latéral gauche brésilien se rapproche de plus en plus de la capitale. Il y a quelques jours, A Bola révélait que le PSG aurait formulé une première offre de 22 millions d'euros, soit un peu plus de la moitié de la clause libératoire du joueur. Finalement, les Parisiens pourraient revenir à la charge avec une seconde offre légèrement supérieure.

D'après O Jogo, Porto devrait recevoir prochainement une offre de 25 millions d'euros pour son défenseur de 27 ans, en fin de contrat en juin 2021. L'offre pourrait correspondre aux attentes des dirigeants des Dragons qui feraient ainsi une plus-value de plus de 18 millions d'euros.