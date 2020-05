Mercato - PSG/ASSE : Adil Aouchiche en visite à Saint-Etienne !

L'ASSE serait-elle en passe de rafler la mise dans le dossier Adil Aouchiche ? Les dernières informations vont, en tout cas, dans ce sens. Selon nos confrères de Goal France, le milieu de terrain offensif de 17 ans, en fin de contrat aspirant en juin au Paris Saint-Germain, aurait rallié le Forez jeudi soir et serait toujours sur Saint-Etienne ce vendredi.

Le média va plus loin et affirme même que le natif du Blanc-Mesnil, accompagné de son entourage, aurait visité les installations de l'Étrat, rencontré le staff médical du club ligérien, déjà réalisé quelques tests physiques et même passé une partie de sa visite médicale. Les discussions devraient se poursuivre pour définir les contours d'une possible opération.