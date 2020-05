Mercato - PSG/ASSE : Aouchiche aurait dit oui aux Verts

Et si l'un des premiers gros coups du mercato en Ligue 1 intervenait dès le mois de juin ? Alors qu'il s'est rendu à Saint-Etienne jeudi soir afin d'y visiter les installations du club et y passer quelques tests physiques, Adil Aouchiche (17 ans) aurait donné son accord pour rejoindre l'ASSE et y signer son premier contrat professionnel, selon Peuple-Vert.fr !

En fin de contrat aspirant en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, le Titi devrait quitter son nid, lui qui n'a disputé que 65 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison. Après Jean-Philippe Krasso et Setigui Karamoko officialisés jeudi, le jeune milieu de terrain pourrait devenir, déjà, la troisième recrue du club ligérien.