Mercato PSG - Chelsea s'invite dans le dossier Kurzawa

Chelsea compte bien se renforcer lors du prochain mercato et a enregistré l'arrivée de Timo Werner la semaine dernière en attaque contre près de 60 millions d'euros. En défense, la priorité ses derniers mois était Ben Chilwell (23 ans), le latéral gauche de Leicester. Mais, conscients du talent de leur joueur et des convoitises qu'il suscite, les Foxes ont fixé son prix à 87 millions d'euros ! De quoi pousser les Blues à chercher d'autres alternatives. L'une d'entre elles mènerait à Layvin Kurzawa (14 matchs de Ligue 1 cette saison, 1 but) dont le contrat expire cet été avec le PSG.

C'est en tout cas l'information dévoilée par The Express. L’international français (27 ans, 13 sélections) représente une piste très sérieuse qui serait bien moins onéreuse pour Chelsea. Le club managé par Frank Lampard devra cependant faire face à une rude concurrence : Everton, Arsenal et Barcelone, pour ne citer qu'eux, sont également sur le coup. Par contre, les espoirs des prétendants de Kurzawa pourraient vite s'évanouir si, contre toute attente, le joueur décide de rester et d'accepter l'offre de prolongation de quatre ans (jusqu'en 2024) que lui a offert tout récemment le club de la capitale.