Mercato PSG - David De Gea pour remplacer Keylor Navas ?

Devenu remplaçant à Manchester United à cause des bonnes prestations de Dean Henderson, David De Gea (30 ans) est de plus en plus proche d'un départ. En effet, le portier espagnol pourrait bien quitter le club qu’il a rejoint en 2011 lors du prochain mercato estival.

Et selon les informations de The Sun, le Paris Saint-Germain s’intéresse à la situation du gardien mancunien. Mauricio Pochettino apprécierait énormément le profil du joueur, qu’il a déjà essayé de recruter lorsqu’il était entraîneur de Tottenham. De plus, le média britannique précise que l'Argentin cherche un nouveau numéro 1 pour remplacer Keylor Navas (34 ans). C'est une information surprenante quand on connait les qualités du Costaricain, et ses très bonnes performances avec les Parisiens. Par ailleurs, le club de la capitale semble être le plus capable financièrement pour payer le gros salaire de l’Espagnol (435 000 euros par semaine). Affaire à suivre...