Mercato PSG - Edinson Cavani change ses plans

Longtemps décidé à honorer son contrat jusqu'au bout, Edinson Cavani serait maintenant partant pour quitter le PSG dès cet hiver, selon les informations de L'Equipe...

Auteur d'un doublé hier soir contre la modeste équipe de Linas-Montlhéry (6-0), Edinson Cavani a planté ses 197 et 198èmes buts sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur de l'histoire du club pourrait, toutefois, ne pas avoir le temps d'atteindre la barre symbolique des 200 buts. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, le Matador est lié, de près ou de loin, à des rumeurs de départ, dès ce mois de janvier. En fin de contrat au mois de juin, Cavani (32 ans) intéresse, fortement, l'Atlético Madrid, qui se cherche un renfort offensif pour pallier l'absence longue durée de Diego Costa.

Auparavant décidé à honorer, jusqu'au bout, son contrat dans la capitale, Cavani aurait finalement revu ses plans selon les informations de L'Equipe. Désormais, l'Uruguayen envisagerait un départ dès cet hiver si une offre intéressante venait entre ses mains. Malgré le voyage d'une délégation madrilène à Paris ce week-end, l'Atlético n'a pas formulé d'offre de rachat pour les six derniers mois de contrat du joueur. Reste à connaître, désormais, les intentions du PSG. Leonardo, le directeur sportif, sait que les Parisiens ont besoin d'un effectif riche pour jouer sur tous les tableaux et aller loin en LDC, et la cote de popularité du Matador est énorme auprès des supporters. Un départ cet hiver empêcherait, sûrement, le Paris SG d'organiser un "pot de départ" XXL du joueur dans son jardin du Parc des Princes, comme Ibra, Motta ou même Matuidi avant lui.

Il y aura donc une discussion entre le clan Cavani et le PSG dans les prochains jours pour déterminer le timing de la sortie du joueur. Si les Parisiens se montrent trop gourmands envers l'Atlético ou si Leonardo bloque, tout simplement, le transfert cet hiver, l'ancien Napolitain, arrivé en 2013, ira au bout de son contrat sans faire de vague. S'il venait à partir au mois de juin, l'Atlético aura une grosse concurrence puisque Manchester United lui fait les yeux doux, tout comme Chelsea... Le feuilleton Cavani est loin de connaître son épilogue.