Mercato PSG - Edinson Cavani out, Kevin Gameiro in ?

Alors que le dossier Edinson Cavani continue d'alimenter les tractations en tout genre, voilà que la chaîne américaine ESPN en rajoute une couche : l'Atlético de Madrid pourrait revenir à la charge très prochainement pour l'Uruguayen. Pour s'attacher les services du meilleur buteur de l'histoire du PSG (198 réalisations), les Colchoneros, désormais concurrencés par Chelsea qui s'apprête à perdre Olivier Giroud, devront débourser 20 millions d'euros.

Du côté du PSG, deux noms se détachent déjà pour pallier le départ de l'avant-centre de 32 ans. Le Valencien Kevin Gameiro (4 buts, 2 passes décisives en 19 matchs), qui a porté les couleurs parisiennes entre 2011 et 2013, et le Napolitain Fernando Llorente (4 buts, 1 passe décisive en 23 matchs) ne seront pas retenus par leur club respectif et font figure de favoris aux yeux des dirigeants parisiens.