Mercato PSG - Edinson Cavani s'est mis d'accord avec l'Atlético Madrid

Entré dans sa dernière année de contrat au PSG, Edinson Cavani se serait mis d'accord avec l'Atlético Madrid.

Redouté par une bonne partie des supporters parisiens, le départ d'Edinson Cavani se précise. L'attaquant uruguayen (32 ans) a effectivement donné son accord à l'Atlético Madrid selon les informations de Sky Italia, qui évoque un potentiel contrat de trois ans entre les deux parties.

L'actuel quatrième du championnat de Liga, admirateur de longue date du Matador, est privé de Diego Costa sur blessure depuis plus d'un mois et n'aurait pas l'intention d'attendre le mois de juin pour boucler l'opération Cavani. L'option d'un transfert dès janvier serait privilégiée du côté du Wanda Metropolitano.

Il faudra donc s'entendre avec le Paris St-Germain, qui tentera probablement de monnayer les six derniers mois de contrat de son avant-centre, malgré un temps de jeu réduit par des blessures à répétition et les choix de Thomas Tuchel (11 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts). Leonardo et les dirigeants parisiens peuvent raisonnablement espérer récolter une dizaine de millions d'euros de la vente du meilleur buteur de l'histoire du club.