Mercato PSG - Entre Mourinho et Meunier, le contact est établi

Les jours passent et Thomas Meunier semble de plus en plus proche de quitter la capitale française pour la capitale anglaise. Comme révélé il y a une dizaine de jours, Tottenham a coché le nom de l'international belge pour se renforcer l'été prochain. Libre le 30 juin, le latéral droit parisien peut discuter avec les clubs de son choix depuis le 1er janvier dernier, comme le stipule le règlement. José Mourinho en a parfaitement conscience et il aurait décidé de prendre les choses en mains personnellement.

D'après les informations de L'Equipe, le technicien portugais a contacté Thomas Meunier afin de lui présenter son projet. Le joueur aurait été réceptif et serait bel et bien tenté par cette nouvelle aventure londonienne qui s'offre à lui, bien que sa priorité reste toujours de rempiler avec le PSG. Toutefois, Daniel Lévy, le président des Spurs, serait moins emballé par la venue du Belge, ce qui pourrait freiner les négociations, au moins dans un premier temps.