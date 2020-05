Mercato PSG - Fluminense charme Thiago Silva

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva fait partie des dossiers en haut de la pile au sein du paris Saint-Germain. Le capitaine parisien, arrivé en 2012, souhaite continuer l'aventure avec le PSG mais rien n'a encore été décidé. Le mois dernier, la presse brésilienne indiquait que les dirigeants auraient décidé d'offrir une prolongation de contrat à l'international auriverde. Mais à en croire les propos de l'agent du joueur, Paulo Tonietto, une discussion doit encore avoir lieu avec Leonardo. "Thiago veut jouer la Ligue des Champions avec Paris. Je vais devoir en parler avec Leonardo, avec qui j'ai une excellente relation. Nous verrons. C'est une situation nouvelle et, pour l'instant, nous devons penser à comment surmonter ce moment" a-t-il confié au média américain TMW.

Or, pendant que le PSG semble encore prendre son temps dans ce dossier, Fluminense commencerait à avancer ses pions, à en croire les révélations de L'Equipe. Le club brésilien souhaiterait faire revenir Thiago Silva au pays, d'autant plus qu'il connaît très bien le club pour y avoir évolué entre janvier 2006 et janvier 2009.