Mercato PSG - Forlan milite pour un transfert de Cavani à Boca

En fin de contrat à l'issue de la saison actuelle, Edinson Cavani devrait quitter le Paris SG, sept ans après son arrivée en provenance de Naples. Resté dans l'ombre de Mauro Icardi durant toute la première moitié de saison, l'attaquant de 33 ans était passé tout proche d'un départ à l'Atlético de Madrid l'hiver dernier, avant de finalement rester au PSG où il a retrouvé du temps de jeu lors des dernières semaines de compétition. Toutefois, cela ne devrait pas le retenir en France et des rumeurs l'envoyant vers Boca Juniors sont apparues ces derniers jours.

Légende uruguayenne, Diego Forlan s'est exprimé sur ce sujet. Dans des propos relayés par le média argentin Olé, l'ancien attaquant a milité pour la signature d'El Matador chez les Xeneizes. "Je l’imagine avec le maillot de Boca Juniors. Comme River Plate, c’est une grande équipe, très importante en Amérique (du Sud). Une équipe qui lutte pour le titre en Argentine et en Copa Libertadores. Quand ils sont dans la plénitude de leurs moyens, c’est difficile de voir ce genre de joueur venir à cause de l’aspect financier. Aujourd’hui, s’il regarde le côté professionnel et pas le volet économique, c’est un grand défi pour lui. Un beau défi."