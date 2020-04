Mercato PSG - Idrissa Gueye valide la piste Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly (28 ans) est arrivé du côté de Naples en 2014 où il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Mais son aventure en Italie pourrait bien toucher à son terme, et la rumeur d'un retour en France pour l'ancien messin prend de plus en plus d'ampleur. Côté PSG, le capitaine Thiago Silva (35 ans) arrive en fin de contrat en juin et pourrait quitter le club cet été. Au poste de défenseur central, les dirigeants souhaiteraient enrôler l'international sénégalais, lors du prochain mercato. Son compatriote et ami Idrissa Gueye s'est exprimé sur la possibilité de le voir rejoindre les rangs du PSG la saison prochaine.

Au micro de Canal + Sport, le milieu de terrain parisien (30 ans) n'a pas caché son enthousiasme. "Si j’ai parlé avec lui ? Non, je n’en ai encore parlé avec personne, à part un de mes coachs qui m’a envoyé un message en me disant que ça serait super. Bien sûr, ça serait super pour lui et surtout pour le club. Ce serait super pour moi aussi d’avoir un autre Sénégalais dans le club. Je m’entends très bien avec lui. Je l’appelle "mon général". Je pense que s’il vient ici, ce sera une bonne chose pour lui". Acheté par Naples 8 millions d'euros, Koulibaly vaut désormais selon le CIES entre 40 et 50 millions d'euros.