Mercato - PSG/Inter : le détail des négociations pour Icardi

Alors que les négociations pour une vente définitive de Mauro Icardi au PSG ont débuté, l'Inter Milan souhaiterait inclure un milieu parisien dans la transaction. Leandro Paredes et Julian Draxler sont les pistes privilégiées.

Comme relaté ce vendredi matin dans notre média, la presse italienne indique que le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan ont débuté les négociations pour Mauro Icardi. Cette saison, l'attaquant argentin était prêté au PSG avec une option d'achat fixée à 70 millions d'euros. Un montant important auquel Leonardo avait d'abord acquiescé mais sur lequel il souhaite désormais revenir, notamment en raison de la crise actuelle. Si les deux clubs doivent s'entendre sur de nouvelles conditions de vente, L'Equipe avance ce vendredi soir que le Paris SG a bel et bien décidé de conserver le natif de Rosario.

Nos confrères nous en apprennent un peu plus sur les premières discussions menées par les deux parties. Concernant le prix du transfert, il pourrait finalement être compris entre 30 et 50M€. En plus des liquidités, un joueur parisien serait ajouté à la transaction et deux noms ressortent, ceux de Leandro Paredes et Julian Draxler. Le premier a le profil recherché par les Lombards tandis que le second avait déjà été proposé à l'Inter Milan l'hiver dernier. Reste à savoir s'il serait tenté par une nouvelle aventure, lui qui a toujours affirmé son bien-être dans la capitale française.