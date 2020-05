Mercato - PSG/Inter/Atlético : les prétendants de Cavani savent à quoi s'en tenir

En fin de contrat au PSG et sollicité à l'étranger (Atlético, Inter...), Edinson Cavani a fixé ses conditions salariales.

Si ce marché des transferts 2020 s'annonce beaucoup plus calme que les précédents, il sera très animé pour le cas d'Edinson Cavani (33 ans). En fin de contrat à Paris, le meilleur buteur de l'histoire du PSG suscite les convoitises et son avenir est encore très indécis. Alors que l'Atlético Madrid se penche sérieusement sur sa situation depuis l'hiver dernier, une prolongation dans la capitale n'est toujours pas à exclure.

Dernièrement, l'Inter Milan a également commencé à se renseigner sur un potentiel retour du Matador en Serie A. D'abord en négociations avec Olivier Giroud (33 ans), qui vient de re-signer à Chelsea, puis avec Dries Mertens (33 ans), qui s'apprête à en faire de même à Naples, les Nerazzurri ont relancé la piste menant à Cavani, rapportait hier la Gazzetta dello Sport.

Cavani réclame un salaire de 10 M€ annuels

Ce vendredi, le Corriere va même jusqu'à évoquer des négociations entre le club milanais et l'international uruguayen. Ce dernier aurait même déjà fait part de ses prétentions salariales ; actuellement rémunéré à hauteur de 12 millions d'euros au Paris St-Germain, il ne compterait pas descendre en-deçà de la barre des 10 M€ annuels.

Un salaire difficile à assumer pour les finances de l'Inter, qui étudierait d'autres pistes pour remplacer Lautaro Martinez (en partance pour le FC Barcelone) et amener de la concurrence à Romelu Lukaku, comme les attaquants de Leipzig Timo Werner (24 ans) et Yusuf Poulsen (25 ans). L'Atlético dispose de davantage de moyens et semble prêt à faire de gros efforts pour attirer Cavani en Espagne. Quant au PSG, il pourrait profiter de cette situation pour renégocier légèrement à la baisse les émoluments de son attaquant, dont l'avenir est surtout lié à celui de Mauro Icardi, prêté avec option d'achat (70 M€) par... l'Inter Milan.