Mercato PSG - Juan Bernat dans la short-list du Barça

Sous contrat jusqu'en juin 2021 au Paris Saint-Germain, Juan Bernat fait partie des joueurs sur lesquels les dirigeants parisiens vont devoir s'activer dans les prochains mois. Utilisé à 18 reprises en Ligue 1 cette saison (5 passes décisives), le latéral de 27 ans est très apprécié par Thomas Tuchel et ce n'est pas la possible arrivée de Alex Telles qui va remettre en cause l'avenir de l'ancien bavarois. Leonardo souhaite prolonger le contrat de l'international espagnol arrivé à Paris en 2018.

Mais le directeur sportif du PSG pourrait être confronté aux appels venus de l'extérieur dans ce dossier. D'après Mundo Deportivo, Juan Bernat figure sur la short-list du FC Barcelone. En quête d'un renfort au poste d'arrière gauche suite à la déception Junior Firpo, les Blaugrana ont coché les noms de Nicolas Tagliafico, Pervis Estupiñan et donc Juan Bernat comme potentiels renforts. Le média catalan rappelle que le natif de Cullera était déjà très apprécié par Robert Fernandez lorsque celui-ci occupait le poste de directeur sportif du FCB entre 2015 et 2018.