Mercato - PSG/Juve : Leonardo explique pourquoi l'échange Kurzawa - De Sciglio n'a pas eu lieu

De passage au Camp des Loges ce vendredi, Leonardo s'est arrêté auprès des journalistes pour annoncer la fin du mercato au Paris St-Germain, et par conséquent confirmer l'arrêt des négociations avec l'Atlético de Madrid pour un transfert d'Edinson Cavani.

Le directeur sportif brésilien en a également profité pour évoquer l'échange qui aurait pu avoir lieu entre Layvin Kurzawa et le latéral de la Juventus Mattia De Sciglio. "On avait un accord avec la Juve et Mattia De Sciglio, mais la Juve a fait marche arrière", a-t-il expliqué, confirmant ce qui avait déjà circulé dans la presse en milieu de semaine. Ce mois de janvier n'aura été marqué, dans la capitale, que par le départ en prêt du jeune Sissako au Standard de Liège.