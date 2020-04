Mercato - PSG/Juventus : Leonardo proposerait Paredes en échange de Pjanic

Les médias italiens et catalans s'accordent à dire, depuis plusieurs jours, que le FC Barcelone et la Juventus Turin travaillent sur un potentiel échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Ce dernier verrait d'ailleurs d'un très bon oeil un départ au Barça, à en croire El Mundo Deportivo. Tuttosport, de son côté, laisse transparaître un léger optimisme sur cette potentielle opération, mais émet deux réserves : l'inconnue qui entoure le prochain mercato et une probable intervention du Paris St-Germain dans le dossier.

Intéressé par Pjanic (30 ans), le club de la capitale pourrait effectivement proposer un deal avec la Juve, qui semble plus que jamais ouverte à son départ. D'après le quotidien italien, Leonardo offre en échange de l'ancien lyonnais Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin (25 ans) a du mal à intégrer les plans de Thomas Tuchel depuis son arrivée, à l'hiver 2019 (28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 15 titularisations), mais avait pourtant retrouvé du crédit avant le début de la crise, notamment grâce à une prestation très solide face à Dortmund (2-0 le 11 mars).