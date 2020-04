Mercato PSG - L'appel du pied de Lugano à Cavani

Défenseur du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013, Diego Lugano (39 ans) a terminé sa carrière à São Paulo en 2018. Désormais, l'Uruguayen est chargé des relations institutionnelles au sein du club paulista. Compatriote d'Edinson Cavani et ex-coéquipier de l'attaquant parisien en sélection entre 2008 et 2014, l'ancien défenseur du PSG a invité El Matador à le rejoindre au Brésil, alors que Cavani arrive au terme de son contrat avec le club français.

"Je pense qu'avant Boca, il vient avec moi à São Paulo. J'en parle depuis longtemps, des années, ce n'est pas nouveau. Qu'en pensez-vous?" a déclaré Lugano à la radio argentine Club Octubre. En effet, depuis plusieurs semaines, le buteur parisien est annoncé du côté du club de Buenos Aires.