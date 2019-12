Mercato PSG - L'Atlético doit dégraisser avant d'accueillir Edinson Cavani

Ces derniers jours, les rumeurs envoyant Edinson Cavani à l'Atlético Madrid ont pris de plus en plus d'ampleur. L'attaquant uruguayen, en fin de contrat dans six mois avec le Paris Saint-Germain, devrait quitter la capitale au terme de son bail après six années de bons et loyaux services. Toutefois, alors que certaines rumeurs voyaient le Matador rejoindre la capitale espagnole dès cet hiver, UOL Esporte affirme que Cavani rejoindra l'Atlético à la fin de la saison, après avoir honoré jusqu'au dernier jour le contrat le liant au PSG. Un choix compréhensible même si son sélectionneur, Oscar Tabarez, souhaiterait le voir avec plus de temps de jeu afin d'arriver en forme pour la Copa America 2020. Diego Simeone, de son côté, aimerait avoir le Matador dès cet hiver.

Mundo Deportivo, de son côté, diffère dans les informations. En effet, le média catalan explique que les Colchoneros réfléchissent à toutes les options pour pouvoir accueillir l'Uruguayen dès le mois de janvier. Pour parvenir à son arrivée, il faudra faire de la place au niveau des salaires. Si des candidats au départ existent, à l'image de Vitolo, Lemar, Vrsaljko ou encore Llorente et Arias, les Colchoneros n'ont, pour le moment, aucune offre intéressante. L'Atlético espère même une offre pour son jeune brésilien Caio Henrique, qui est prêté à Fluminense.