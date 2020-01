Mercato PSG - L'Atlético prêt à miser 80 millions d'euros sur Edinson Cavani

L'Atlético Madrid envisage de faire un gros effort financier pour faire venir Edinson Cavani cet hiver. La presse espagnole parle d'une enveloppe globale de 80 millions d'euros sur deux ans et demi.

Le feuilleton Edinson Cavani bat son plein et à une semaine de son épilogue, le 31 janvier, difficile d'en connaître l'issue. "J'imagine que les négociations vont continuer et qu’on ne saura rien jusqu’au dernier jour", a confié le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, jeudi. Il faut cependant s'attendre à de nouvelles péripéties dans les prochaines heures, puisque le club espagnol semble avoir peaufiné sa nouvelle offensive pour tenter d'arracher l'attaquant uruguayen au PSG dès cet hiver, à cinq mois de la fin de son contrat.

Jeudi, la rumeur d'une seconde offre du club madrilène (15 M€ + 3 M€ de bonus selon le journaliste italien Nicolo Schira), après un premier refus des dirigeants parisiens à 10 M€, a circulé dans la presse européenne. Tard dans la soirée, la Cadena COPE a apporté des précisions sur les plans des Matelassiers, qui auraient prévu de débourser pas moins de 80 millions d'euros pour le Matador, lubie de leur entraîneur Diego Simeone depuis plusieurs années.

L'enveloppe comprend le salaire et le coût du transfert de Cavani

Cette enveloppe engloberait à la fois le salaire de Cavani (32 ans), qui perçoit actuellement 18 M€ par an au PSG, sur deux ans et demi de contrat (jusqu'en juin 2022), et le coût de son transfert. Les dirigeants parisiens, qui ont rappelé toute leur fermeté dans ce dossier par la voix de Leonardo le week-end dernier, réclament 20 millions d'euros pour accepter de se séparer de leur attaquant avant vendredi prochain.