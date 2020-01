Mercato PSG - L'Atlético va faire une 3e offre pour Edinson Cavani

A quelques heures de la fin du mercato, l'Atlético Madrid va de nouveau tenter sa chance pour faire venir Edinson Cavani, avec une offre encore revue à la hausse.

Jamais deux sans trois. Après deux premières tentatives à 10, puis 15 millions d'euros, l'Atlético Madrid va soumettre une nouvelle offre au Paris St-Germain pour recruter son attaquant Edinson Cavani, indique L'Equipe dans son édition du jour. Probablement la dernière, puisque le marché des transferts hivernal ferme vendredi soir en France et en Espagne.

Ainsi, du côté du Wanda Metropolitano, on aurait planché ces dernières heures sur une proposition qui devrait arriver ce jeudi sur le bureau des dirigeants parisiens : 18 millions d'euros, en plus de quelques bonus qui pourraient faire monter la note à des hauteurs plus convenables aux yeux des champions de France en titre.

Ce serait en tout cas bien au-delà du prix sur le marché de Cavani, dont la valeur est estimée entre 4 et 7 millions d'euros (selon le CIES) à maintenant cinq mois de la fin de son contrat. Mais Diego Simeone et les Colchoneros souhaitent absolument avoir le Matador sur cette deuxième partie de saison et le joueur lui-même est déterminé à rallier Madrid. Toujours selon L'Equipe, il aurait même tenté de joindre personnellement son président Nasser al-Khelaïfi, ces derniers jours, probablement afin de lui réclamer son départ. Sans obtenir la moindre réponse.