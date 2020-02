Mercato PSG - L'Inter Miami compte revenir à la charge pour Cavani

Suite à l'échec de l'Atlético de Madrid dans le dossier Cavani, l'Inter Miami pourrait tenter le tout pour le tout afin d'enrôler l'Uruguayen.

A l'image des feuilletons Paul Pogba au Real Madrid ou encore Neymar au FC Barcelone l'été dernier, le feuilleton Edinson Cavani à l'Atlético de Madrid a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose cet hiver. Après plusieurs longues semaines de négociations et de rencontres, les différentes parties ne sont pas parvenues à trouver un accord pour finaliser l'opération, et ce malgré la volonté du joueur de rejoindre la capitale espagnole. Autorisé à négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, le mercato ne s'est pas terminé vendredi soir pour l'attaquant uruguayen.

Et pour cause. Ces derniers jours, Jorge Mas, l'un des co-propriétaires de l'Inter Miami, a confirmé un intérêt pour El Matador alors que le marché américain ouvrira le 12 février. Walter Guglielmone, le demi-frère et agent de Cavani a déjà rencontré David Beckham, lui aussi co-propriétaire de la franchise, à plusieurs reprises, comme l'indique L'Equipe. Suite à l'intérêt de plusieurs clubs européens cet hiver, la franchise de MLS s'est mise en retrait dans ce dossier mais face à l'échec du transfert, elle pourrait revenir à la charge en vue d'une future transaction l'été prochain ou dans les prochaines années.

Au niveau financier, s'ils ne pourront pas s'aligner sur les émoluments que touche Edinson Cavani actuellement au Paris SG, les dirigeants américains sont tout de même armés, si bien qu'ils pourraient faire une proposition une fois le marché ouvert de l'autre côté de l'Atlantique. Pour l'heure, le buteur parisien donnerait la priorité à l'Europe mais un départ vers la MLS n'est pas à exclure pour celui qui fêtera ses 33 ans ce mois-ci.