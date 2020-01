Mercato PSG - L'Inter Miami proposerait un pont d'or à Cavani

Edinson Cavani, toujours déterminé à rejoindre l'Atlético Madrid cet hiver, a reçu une offre "vertigineuse" de l'Inter Miami, selon des informations rapportées ce mercredi par AS. Le journal espagnol s'appuie sur des révélations faites par l'entourage du joueur, alors que L'Equipe évoquait déjà dans son édition du jour un intérêt de la franchise américaine, propriété d'un certain David Beckham. "Son objectif numéro un est l'Atlético, ça n'a pas changé et il attendra un accord entre les deux clubs, mais l'offre faite par l'Inter Miami est très importante et il faut comprendre que c'est un métier qui répond à la loi de l'offre et de la demande", précise cette source proche du buteur.

Ce nouveau rebondissement dans le feuilleton Cavani peut être perçu comme un coup de pression du clan de l'attaquant uruguayen pour pousser l'Atlético à augmenter son offre. Mardi, le club madrilène a essuyé un nouveau revers du PSG après avoir proposé 15 millions d'euros pour racheter les cinq derniers mois de contrat du Matador. La Cadena COPE, de son côté, indique qu'un fonds d'investissement anglais envisagerait d'aider les Colchoneros à boucler l'opération, estimée au total à 80 millions d'euros sur deux ans et demi.