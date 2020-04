Mercato PSG - La déclaration du vice-président de l'Inter sur l'avenir d'Icardi

Au fil des derniers mois, une multitude de scénarios a été évoquée concernant l'avenir de Mauro Icardi. Prêté avec une option d'achat de 70 millions d'euros au Paris Saint-Germain par l'Inter Milan, l'Argentin ne devrait pas être conservé par le club français, à moins que. Récemment, Wanda Nara, sa femme et représentante, se serait entretenue avec Leonardo afin d'évoquer l'avenir du buteur de 27 ans. Et si nous pouvons lire tout et son contraire au sujet d'Icardi, la réalité est que les deux clubs n'ont toujours pas abordé la question de son avenir, comme l'a expliqué Javier Zanetti, le vice-président du club lombard.

"Nous n'avons pas encore parlé de mercato pour l'heure. Il y a actuellement un problème mondial, la chose la plus importante est la santé. Il sera ensuite temps de parler de toutes ces choses" a déclaré l'Argentin à ESPN. L'incertitude autour de l'avenir du joueur devrait donc persister durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.