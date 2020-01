Mercato PSG - La piste Koulibaly évoquée pour l'été prochain ?

Rien ne va plus au Napoli cette saison. Onzième de Série A et incapable de retrouver son standing, l'équipe de Naples entraînée désormais par Gattuso risque de voir partir un certain nombre de ses cadres lors du prochain mercato estival. Annoncé partant l'été prochain, le puissant défenseur central Kalidou Koulibaly chercherait ainsi une porte de sortie dans un club prestigieux et ses représentants auraient ainsi été contactés par la direction du PSG. Nos confrères Italiens de la Gazzetta dello Sport affirment même que les deux parties auraient déjà évoqué un futur bail de 4 ans avec un salaire annuel estimé à 12 millions d'euros.

Mais pour faire venir le Sénégalais de 28 ans, le club de la capitale devra trouver un accord avec le club transalpin qui attend prés de 80 millions d'euros pour son défenseur. La direction du PSG verrait en Koulibaly le parfait successeur de Thiago Silva (35 ans) en fin de contrat en juin prochain. Cette saison l'International Sénégalais a disputé quatorze matchs de Série A.