Mercato PSG - La prolongation de Mbappé est une priorité, Neymar attendra

Après avoir bouclé les prolongations de Marco Verratti et Marquinhos au début de la saison, le PSG s'active désormais pour blinder Kylian Mbappé. Selon les informations de RMC Sport, Leonardo a fait du dossier du tricolore sa priorité pour 2020. Les discussions ont été entamées avec l'entourage du joueur, mais ces dernières avancent, pour le moment, à petit pas. S'il lui reste deux ans de contrat avec le club rouge-et-bleu, le natif de Bondy est le joueur le plus cher du monde à l'heure actuelle et le Real Madrid lui fait les yeux doux depuis plusieurs saisons maintenant. L'idée serait donc de lui faire signer un nouveau contrat pour assurer l'avenir et, à terme, réclamer encore plus d'argent. C'est, assurément, le dossier prioritaire du PSG devant... Neymar !

Toujours d'après la même source, le PSG n'entend pas débuter de discussions avec Neymar avant fin février, début mars. Si le club attend de voir le parcours en Ligue des Champions, les Parisiens n'ont pas digéré l'été dernier, comme le laisse savoir une source interne au club. "On verra l'évolution du dossier, mais quand on a été sympathique avant l'été, la situation a été catastrophique pendant l'été. On verra l'évolution de la saison et aussi le huitième de finale de la Ligue des champions avant de sonder Ney". Pour le moment, le dossier est donc en stand-by, alors que le clan Neymar a ouvert la porte à une prolongation ce mardi, en cas de bon parcours en LDC.