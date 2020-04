Mercato PSG - La promesse du Barça à Neymar

Le feuilleton Neymar, saison 3, est déjà relancé. En cette période de confinement, où l'actualité sportive n'est pas forcément très remplie, les médias catalans ont remis une pièce dans le jukebox pour évoquer, à nouveau, les envies d'ailleurs du Brésilien, lié au PSG jusqu'en 2022. Cette fois, Mundo Deportivo a fait sa Une, ce samedi, sur les négociations entre le Ney et le Barça l'été dernier, à travers le titre "Neymar confidentiel". On apprend, notamment, que le Real Madrid est bien venu à la charge en fin de mercato pour tenter de l'arracher au club de la capitale. Un intérêt qui a amené le doute dans la tête du Parisien. Face à cette attaque de dernière minute, les Blaugrana ont ainsi fait une promesse au joueur : "Soit tu viens cette année, soit tu viens l'année prochaine, c'est sûr".

Autre révélation : une rencontre en catimini en septembre entre Neymar Pai et le Barça a eu lieu lorsque les deux parties devaient se retrouver au tribunal pour la prime de prolongation non perçue en 2017. Le père du Parisien aurait ainsi profité de cet entretien pour réclamer au Barça de mettre sur écrit la promesse faite durant l'été. Bartomeu, le Président, aurait refusé, suivant les conseils de ses avocats, afin d'éviter tout retournement de situation, si ce document venait à tomber dans les mains du PSG. Enfin, Mundo Deportivo conclut en affirmant que le clan Neymar est prêt à retirer toutes ses plaintes (le Brésilien réclame plus de 30 millions d'euros) si le club orchestrait son retour en Catalogne.