Mercato PSG - Layvin Kurzawa rejoint une société anglaise d'agents

C'est un secret de polichinelle : Layvin Kurzawa (14 matchs joués) pourrait s'envoler vers l'Angleterre où Arsenal lui tend les bras. L'arrière gauche de 27 ans a, par ailleurs, esquissé les contours d'un possible transfert.

Sur son compte Twitter, ce dernier a annoncé, ce vendredi, avoir changé d'agent : "Big news. Je suis super excité de rejoindre la famille de Sports Invest UK". Cette société d'agents, basée à Londres, avait été dirigée par Olivier Létang entre son départ du Paris Saint-Germain, en avril 2017, et son arrivée à la présidence du Stade Rennais fin 2017.

Big news‼️Je suis super excité de rejoindre la famille de Sports Invest UK 🔥🔥🔥

Big news‼️i am very excited to join the Sports Invest UK family🔥🔥🔥