Mercato PSG - Le Barça attend un signe de Neymar

Neymar Junior en Une de la presse catalane, c'est devenu monnaie courante depuis un an. Après un premier échec dans ce dossier l'été dernier, le FC Barcelone ne lâche pas le morceau et semble bien décider à relancer les négociations cet été, à en croire les médias catalans. Dans la continuité de ce qui avait été affirmé il y a quelques jours, Neymar aurait donc dit 'non' à un pont d'or du côté de Paris. Ce dimanche, Sport annonce sur sa Une qu'en plus de cette réponse négative envers son actuel club, il aurait dit 'oui' au FC Barcelone.

D'après les informations du journal, le Brésilien serait prêt à lancer "une autre guerre" et il refuserait de baisser son salaire, tout en demandant à quitter Paris cet été. Néanmoins, les dirigeants du Barça ne souhaitent pas trop se mouiller et préfèrent laisser le sale travail au joueur puisque Sport avance que ces derniers attendent un mouvement de Neymar avant de passer à l'action et proposer un deal incluant des joueurs.