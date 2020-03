Mercato PSG - Le Barça change de stratégie pour Neymar

D'après les informations de la presse catalane, le Barça a changé son fusil d'épaule pour Neymar. Désormais, les dirigeants veulent négocier avec le PSG.

La crise sanitaire liée au coronavirus change les plans du FC Barcelone pour le mercato. Alors que les dirigeants catalans ont demandé à leurs joueurs de diminuer leurs salaires de 70% durant la période de confinement, ces derniers ont décidé de changer de stratégie pour rapatrier Neymar cet été. En effet, selon les informations de Sport, le Barça demande maintenant au Brésilien de renoncer à l'article 17 de la FIFA, qui était, durant longtemps, la principale idée pour le faire revenir en Catalogne.

Cette règle sur le statut et les transferts des joueurs, qui est fixée par l'instance internationale, permettait au Neymar et au Barça de déterminer la compensation financière suffisante pour le faire quitter Paris. La somme aurait été d'environ 180 millions d'euros selon le média hispanique, en se basant sur le salaire du Brésilien dans la capitale. Mais désormais, les Blaugrana considèrent que passer par la FIFA pourrait avoir un aspect négatif pour leurs intérêts, notamment concernant le prix à payer. Toujours d'après Sport, le Barça n'abandonne pas le numéro 10 brésilien, mais souhaiterait désormais négocier avec le PSG. Alors que les deux clubs n'ont plus de bonnes relations depuis le transfert du Ney à Paris en 2017, les Catalans espèrent trouver un terrain d'entente avec leurs homologues parisiens.

Toutefois, ils ne voudront pas faire de paiement intégral du transfert cet été : soit le PSG accepte un paiement échelonné ou bien Barcelone songerait à inclure des joueurs dans la transaction. Pour nos confères, la possibilité d'inclure Griezmann n'est pas à exclure. Le Barça ne souhaiterait pas avoir une mauvaise image en réalisant un transfert de plusieurs dizaines de millions alors que la planète souffre économiquement à la suite de la propagation du virus. Sport conclut en affirmant que Neymar souhaite toujours quitter Paris à l'issue de la saison.