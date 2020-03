Mercato PSG - Le Barça mise sur la diplomatie dans le dossier Neymar

Toujours décidés à faire revenir Neymar, les dirigeants du FC Barcelone seraient prêts à ouvrir des négociations avec le Paris Saint-Germain.

Depuis près de trois ans maintenant, le Barça et le PSG jouent au jeu du chat et de la souris avec Neymar. Devenu le transfert le plus coûteux de l'histoire en 2017 avec un départ vers la capitale française pour 222 millions d'euros, le Brésilien a toujours gardé une attache très forte à son ancien club, malgré les nombreux "je t'aime, moi non plus". Ainsi l'été dernier, les dirigeants catalans ont fait le forcing pendant de longs mois pour tenter de convaincre leurs homologues français de leur céder la star auriverde. Sans succès.

Mais ces derniers jours, le premier épisode de la saison 2 du feuilleton est sorti. D'après ESPN, le PSG serait disposé à laisser partir Neymar et son prix aurait même été fixé à 150M€. Il n'en fallait pas plus pour relancer la mécanique et les rumeurs. Ce mardi matin, Mundo Deportivo assure que la direction barcelonaise a décidé d'adopter une approche diplomatique pour convaincre le PSG. En effet, deux options se présentaient à elle : utiliser le règlement pour parvenir coûte que coûte à ses fins ou simplement ouvrir des négociations.

Vers l'inclusion de plusieurs joueurs dans la transaction ?

Cet été, cela fera trois ans que Neymar est devenu un joueur du Paris SG, ce qui signifie qu'il serait dans son droit d'utiliser l'article 17 de la FIFA sur les règlements sur les transferts de joueurs. Celui-ci permet à un joueur qui a passé au moins trois saisons dans un club de résilier son contrat sans justification et sans avoir pour autant de clause de résiliation dans son contrat. Toutefois, le FCB préfère ne pas forcer le Brésilien à recourir à cette méthode et a donc décidé d'entamer des négociations.

D'après le média catalan, les dirigeants estiment qu'une somme de 180M€ devrait être suffisante mais il n'est pas certain qu'ils aient suffisamment de liquidités. Comme cela avait été un temps évoqué l'été dernier, le Barça pourrait donc inclure des joueurs en plus d'une somme d'argent. Les noms de Semedo, Rakitic ou encore Todibo sont annoncés pour entrer dans la transaction.