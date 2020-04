Mercato PSG - Le Barça veut diviser le salaire de Neymar par deux

Une fois n'est pas coutume, El Mundo Deportivo consacre sa une à Neymar ce mardi. "Neymar recevrait la moitié", écrit le journal catalan. Il est question du salaire de la star parisienne (28 ans), évalué à quelques 52 millions d'euros à l'année en comptant divers bonus. D'après EMD, donc, le Barça n'offrirait au Brésilien qu'un peu plus de 20 millions d'euros par an, mais un projet sportif plus ambitieux. "S'il revenait, ce ne serait pas pour l'argent", prévient le média pro-barcelonais.